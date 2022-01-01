Répertoire d'entreprises
Trainline
Trainline Salaires

Le salaire de Trainline va de $35,148 en rémunération totale par an pour un Marketing dans le bas de la fourchette à $142,353 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Trainline. Dernière mise à jour : 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ingénieur Logiciel
Median $107K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Chef de Produit
Median $142K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $122K

Designer Produit
Median $74.5K
Analyste Business
Median $84.9K
Analyste de Données
$83.1K
Scientifique des Données
$76.5K
Information Technologist (IT)
$84K
Marketing
$35.1K
Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Trainline est Chef de Produit avec une rémunération totale annuelle de $142,353. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Trainline est de $84,017.

