Répertoire d'entreprises
Treasure Data
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Treasure Data Salaires

Le salaire de Treasure Data va de $75,750 en rémunération totale par an pour un Chef de Programme Technique dans le bas de la fourchette à $225,000 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Treasure Data. Dernière mise à jour : 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingénieur Logiciel
Median $195K
Chef de Produit
Median $225K
Analyste de Données
$81.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Scientifique des Données
$111K
Marketing
$222K
Designer Produit
$145K
Ventes
$205K
Ingénieur Commercial
$102K
Manager Ingénierie Logiciel
$208K
Architecte Solutions
$121K
Technical Account Manager
$173K
Chef de Programme Technique
$75.7K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Treasure Data est Chef de Produit avec une rémunération totale annuelle de $225,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Treasure Data est de $159,293.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Treasure Data

Entreprises similaires

  • Cockroach Labs
  • Instabase
  • Rubrik
  • Proofpoint
  • Docker
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources