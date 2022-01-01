Treasure Data Salaires

Le salaire de Treasure Data va de $75,750 en rémunération totale par an pour un Chef de Programme Technique dans le bas de la fourchette à $225,000 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Treasure Data . Dernière mise à jour : 10/26/2025