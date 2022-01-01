Répertoire d'entreprises
Proofpoint
Proofpoint Salaires

Le salaire de Proofpoint va de $72,436 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $543,150 pour un Marketing dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Proofpoint. Dernière mise à jour : 9/17/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
L2 $148K
L3 $161K
L4 $207K
L5 $221K
L6 $306K
L7 $322K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Comptable
Median $134K
Manager Science des Données
Median $420K

Chef de Produit
Median $225K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $394K
Ventes
Median $142K
Analyste Business
$79.6K
Scientifique des Données
$72.4K
Analyste Financier
$112K
Ressources Humaines
$169K
Technologue de l'Information (TI)
$265K
Marketing
$543K
Designer Produit
$134K
Recruteur
$154K
Analyste Cybersécurité
$127K
Chef de Programme Technique
$186K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Proofpoint, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)

FAQ

The highest paying role reported at Proofpoint is Marketing at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $543,150. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Proofpoint is $169,150.

Autres ressources