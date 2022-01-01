Proofpoint Salaires

Le salaire de Proofpoint va de $72,436 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $543,150 pour un Marketing dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Proofpoint . Dernière mise à jour : 9/17/2025