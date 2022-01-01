Thales Salaires

Répertoire d'entreprises
Thales
Le salaire de Thales va de $20,100 en rémunération totale par an pour un Technologue de l'Information (TI) dans le bas de la fourchette à $176,880 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Thales. Dernière mise à jour : 9/1/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
LR6 $42.8K
LR7 $48.4K
LR8 $68.5K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur de Données

Analyste Cybersécurité
Median $73K
Architecte Solutions
Median $84.1K

Scientifique des Données
Median $40.2K
Ventes
Median $161K
Assistant Administratif
$48.8K
Ingénieur Aérospatial
$76K
Ingénieur Chimique
$20.5K

Ingénieur de Recherche

Ingénieur Électrique
$66.9K
Ingénieur Matériel
$23.5K
Technologue de l'Information (TI)
$20.1K
Juridique
$64.1K
Ingénieur Mécanique
$86.5K
Ingénieur Optique
$41.9K
Designer Produit
$175K
Chef de Produit
$65K
Chef de Projet
$90.8K
Manager Ingénierie Logiciel
$177K
Chef de Programme Technique
$52.7K
Rédacteur Technique
$44K
Chercheur UX
$70.7K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Thales est Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $176,880. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Thales est de $65,001.

