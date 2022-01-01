Répertoire d'entreprises
Thales
    • À propos

    Thales Group is a French multinational company that designs and builds electrical systems and provides services for the aerospace, defence, transportation and security markets.

    http://www.thalesgroup.com
    Site web
    2000
    Année de création
    81,000
    Nombre d'employés
    $10B+
    Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

