Répertoire des entreprises
TELUS
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

TELUS Salaires

La fourchette de salaires de TELUS va de $10,107 en rémunération totale par an pour un Service client au bas de l'échelle à $135,281 pour un Ingénieur logiciel au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de TELUS. Dernière mise à jour : 8/15/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur logiciel
L1 $62.3K
L2 $73.5K
L3 $83.4K
L4 $90.9K
L5 $129K
L6 $135K

Ingénieur logiciel en assurance qualité

Ingénieur logiciel backend

Ingénieur logiciel full-stack

Ingénieur en apprentissage automatique

Ingénieur DevOps

Chef de produit
L1 $76K
L2 $69.6K
L3 $90.5K
L4 $106K
L5 $174K
L6 $85.9K
Designer de produits
L2 $68.5K
L3 $68.2K
L4 $86.3K

Designer UX

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Data Scientist
L2 $87.5K
L3 $92.4K
L4 $87K
L5 $102K
Responsable de l'ingénierie logicielle
L4 $114K
L5 $97.6K
Marketing
L1 $56.1K
L2 $66.5K
Responsable de programme
Median $85K
Analyste commercial
Median $56.2K
Analyste en cybersécurité
Median $76.8K
Analyste de données
Median $37.1K
Responsable en science des données
Median $110K
Architecte de solutions
Median $129K

Architecte de données

Consultant en management
Median $95.6K
Opérations commerciales
$101K
Responsable des opérations commerciales
$96.9K
Développement commercial
$99.3K
Directeur de cabinet
$92.6K
Rédacteur publicitaire
$88.4K
Service client
$10.1K
Analyste financier
$76.8K
Ingénieur en matériel informatique
$75.2K
Ressources humaines
$66.4K
Technologue en informatique
$11.6K
Opérations marketing
$104K
Ingénieur mécanique
$72.9K
Responsable de design de produit
$107K
Chef de projet
$14.5K
Ventes
$55.4K
Responsable de programme technique
$89.6K
Confiance et sécurité
$41.7K
Chercheur en expérience utilisateur
$88.2K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez TELUS est Ingénieur logiciel at the L6 level avec une rémunération totale annuelle de $135,281. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez TELUS est de $86,649.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour TELUS

Entreprises connexes

  • Sprint
  • Swisscom
  • BT
  • EXFO
  • Tucows
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources