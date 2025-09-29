Répertoire d'entreprises
SwissBorg
SwissBorg Chef de Projet Salaires

La rémunération totale moyenne Chef de Projet in United Arab Emirates chez SwissBorg va de AED 347K à AED 494K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de SwissBorg. Dernière mise à jour : 9/29/2025

Rémunération totale moyenne

AED 393K - AED 448K
United Arab Emirates
Fourchette courante
Fourchette possible
AED 347KAED 393KAED 448KAED 494K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez SwissBorg?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Projet chez SwissBorg in United Arab Emirates s'élève à une rémunération totale annuelle de AED 493,943. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez SwissBorg pour le poste Chef de Projet in United Arab Emirates est de AED 347,434.

