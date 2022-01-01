Répertoire des entreprises
Avaloq
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

Avaloq Salaires

La fourchette de salaires de Avaloq va de $44,589 en rémunération totale par an pour un Rédacteur technique au bas de l'échelle à $134,325 pour un Architecte de solutions au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Avaloq. Dernière mise à jour : 8/16/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur logiciel
Median $132K
Analyste commercial
$127K
Chef de produit
$133K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Architecte de solutions
$134K
Rédacteur technique
$44.6K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

The highest paying role reported at Avaloq is Architecte de solutions at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $134,325. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Avaloq is $131,925.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour Avaloq

Entreprises connexes

  • SwissBorg
  • Riskalyze
  • Fenergo
  • Apiture
  • DailyPay
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources