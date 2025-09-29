Répertoire d'entreprises
Sequoia Capital
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Ingénieur Logiciel

  • Tous les salaires Ingénieur Logiciel

Sequoia Capital Ingénieur Logiciel Salaires

La rémunération totale moyenne Ingénieur Logiciel in India chez Sequoia Capital va de ₹3.06M à ₹4.34M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Sequoia Capital. Dernière mise à jour : 9/29/2025

Rémunération totale moyenne

₹3.46M - ₹3.94M
India
Fourchette courante
Fourchette possible
₹3.06M₹3.46M₹3.94M₹4.34M
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Ingénieur Logiciel soumissions chez Sequoia Capital pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire

₹13.95M

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.


Contribuer
Quels sont les niveaux de carrière chez Sequoia Capital?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Ingénieur Logiciel offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Ingénieur Logiciel ve společnosti Sequoia Capital in India představuje roční celkovou odměnu ₹4,344,695. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Sequoia Capital pro pozici Ingénieur Logiciel in India je ₹3,056,014.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Sequoia Capital

Entreprises similaires

  • Veritas Capital
  • Coherent Solutions
  • Axcient
  • Andela
  • Tower Research Capital
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources