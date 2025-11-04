Répertoire d'entreprises
Sembcorp Industries
La rémunération totale moyenne Ingénieur Logiciel in Singapore chez Sembcorp Industries va de SGD 106K à SGD 148K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Sembcorp Industries. Dernière mise à jour : 11/4/2025

Rémunération totale moyenne

SGD 115K - SGD 139K
Singapore
Fourchette courante
Fourchette possible
SGD 106KSGD 115KSGD 139KSGD 148K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Sembcorp Industries?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Sembcorp Industries in Singapore s'élève à une rémunération totale annuelle de SGD 147,966. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Sembcorp Industries pour le poste Ingénieur Logiciel in Singapore est de SGD 105,872.

