SADA Salaires

Le salaire de SADA va de $21,128 en rémunération totale par an pour un Rédacteur Publicitaire dans le bas de la fourchette à $295,515 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de SADA. Dernière mise à jour : 9/9/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $175K
Architecte Solutions
Median $230K
Actuaire
$99.5K

Rédacteur Publicitaire
$21.1K
Service Client
$40.8K
Ressources Humaines
$148K
Designer Produit
$101K
Chef de Programme
$43.4K
Chef de Projet
$138K
Ventes
$160K
Analyste Cybersécurité
$224K
Manager Ingénierie Logiciel
$296K
