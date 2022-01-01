Axoni Salaires

Répertoire d'entreprises
Axoni
Le salaire de Axoni va de $155,000 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $165,825 pour un Analyste Métier dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Axoni. Dernière mise à jour : 11/17/2025

Ingénieur Logiciel
Median $155K
Analyste Métier
$166K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez Axoni, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Axoni est Analyste Métier at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $165,825. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Axoni est de $160,413.

