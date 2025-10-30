Répertoire d'entreprises
RELEX Solutions
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Manager Design Produit

  • Tous les salaires Manager Design Produit

RELEX Solutions Manager Design Produit Salaires

La rémunération totale moyenne Manager Design Produit in Sweden chez RELEX Solutions va de SEK 659K à SEK 938K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de RELEX Solutions. Dernière mise à jour : 10/30/2025

Rémunération totale moyenne

SEK 747K - SEK 850K
Sweden
Fourchette courante
Fourchette possible
SEK 659KSEK 747KSEK 850KSEK 938K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez RELEX Solutions?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Manager Design Produit chez RELEX Solutions in Sweden s'élève à une rémunération totale annuelle de SEK 937,539. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez RELEX Solutions pour le poste Manager Design Produit in Sweden est de SEK 659,455.

Autres ressources