RELEX Solutions Salaires

Le salaire de RELEX Solutions va de $54,378 en rémunération totale par an pour un Analyste de Données dans le bas de la fourchette à $195,840 pour un Ingénieur Commercial dans le haut de la fourchette.

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $72.6K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur DevOps

Manager Opérations Business
$142K
Service Client
$134K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analyste de Données
$54.4K
Manager Design Produit
$83.8K
Chef de Produit
$99.4K
Chef de Projet
$120K
Ventes
$158K
Ingénieur Commercial
$196K
Manager Ingénierie Logiciel
$83.3K
Architecte Solutions
$116K
Chef de Programme Technique
$69.9K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez RELEX Solutions est Ingénieur Commercial at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $195,840. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez RELEX Solutions est de $107,890.

