La rémunération totale moyenne Service Client in Germany chez RELEX Solutions va de €94.2K à €134K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de RELEX Solutions. Dernière mise à jour : 10/30/2025

Rémunération totale moyenne

€107K - €127K
Germany
Fourchette courante
Fourchette possible
€94.2K€107K€127K€134K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez RELEX Solutions?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Service Client chez RELEX Solutions in Germany s'élève à une rémunération totale annuelle de €133,799. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez RELEX Solutions pour le poste Service Client in Germany est de €94,241.

