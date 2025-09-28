La rémunération Chef de Projet in Ireland chez Qualtrics totalise €77K par year pour L3. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Qualtrics. Dernière mise à jour : 9/28/2025
Rémunération totale moyenne
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L3
€77K
€59.4K
€5.8K
€11.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
L5
€ --
€ --
€ --
€ --
L6
€ --
€ --
€ --
€ --
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Qualtrics, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)