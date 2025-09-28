Qualtrics Chef de Projet Salaires

La rémunération Chef de Projet in Ireland chez Qualtrics totalise €77K par year pour L3. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Qualtrics. Dernière mise à jour : 9/28/2025

Rémunération totale moyenne €69.3K - €83.9K Ireland Fourchette courante Fourchette possible €63.9K €69.3K €83.9K €89.3K Fourchette courante Fourchette possible

Moyenne Rémunération Par Niveau Ajouter rémunération Comparer les niveaux

Nom du niveau Total Base Actions (/yr) Prime L3 €77K €59.4K €5.8K €11.7K L4 € -- € -- € -- € -- L5 € -- € -- € -- € -- L6 € -- € -- € -- € -- Voir 2 Plus de niveaux

€142K Soyez Rémunéré, Pas Exploité Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Calendrier d'acquisition Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Type d'actions RSU Chez Qualtrics, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 6.25 % trimestriel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 6.25 % trimestriel )

25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 6.25 % trimestriel )

Quel est le calendrier d'acquisition chez Qualtrics ?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception S'abonner aux Chef de Projet offres vérifiées . Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus → Saisissez Votre E-mail Saisissez Votre E-mail S'abonner Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.