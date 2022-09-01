Precision Castparts Salaires

Le salaire de Precision Castparts va de $72,471 en rémunération totale par an pour un Comptable dans le bas de la fourchette à $196,980 pour un Scientifique des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Precision Castparts . Dernière mise à jour : 9/18/2025