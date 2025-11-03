Répertoire d'entreprises
Pantheon
Pantheon Recruteur Salaires

La rémunération totale moyenne Recruteur in Hungary chez Pantheon va de HUF 5.61M à HUF 7.96M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Pantheon. Dernière mise à jour : 11/3/2025

Rémunération totale moyenne

HUF 6.37M - HUF 7.55M
Hungary
Fourchette courante
Fourchette possible
HUF 5.61MHUF 6.37MHUF 7.55MHUF 7.96M
Fourchette courante
Fourchette possible

Block logo
+HUF 20.12M
Robinhood logo
+HUF 30.87M
Stripe logo
+HUF 6.94M
Datadog logo
+HUF 12.14M
Verily logo
+HUF 7.63M
Quels sont les niveaux de carrière chez Pantheon?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Recruteur chez Pantheon in Hungary s'élève à une rémunération totale annuelle de HUF 7,963,026. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Pantheon pour le poste Recruteur in Hungary est de HUF 5,608,740.

