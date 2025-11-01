Panda Restaurant Group Analyste Métier Salaires

La rémunération totale moyenne Analyste Métier in China chez Panda Restaurant Group va de CN¥101K à CN¥138K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Panda Restaurant Group. Dernière mise à jour : 11/1/2025

Rémunération totale moyenne CN¥108K - CN¥131K China Fourchette courante Fourchette possible CN¥101K CN¥108K CN¥131K CN¥138K Fourchette courante Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Analyste Métier soumissions chez Panda Restaurant Group pour débloquer ! Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté ! 💰 Tout voir Salaires 💪 Contribuer Votre salaire

+ CN¥417K + CN¥640K + CN¥144K + CN¥252K + CN¥158K Don't get lowballed

Contribuer

Quel est le calendrier d'acquisition chez Panda Restaurant Group ?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception S'abonner aux Analyste Métier offres vérifiées . Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus → Saisissez Votre E-mail Saisissez Votre E-mail S'abonner Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.