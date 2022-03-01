Onex Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Onex va de $12,158 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $170,145 pour un Architecte Solutions dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Onex. Dernière mise à jour : 11/28/2025

Ingénieur Logiciel
Median $12.2K
Analyste Métier
$123K
Technologue de l'Information (TI)
$61.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Marketing
$88.2K
Designer Produit
$136K
Chef de Produit
$110K
Ventes
$121K
Architecte Solutions
$170K
Chef de Programme Technique
$21.3K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Onex est Architecte Solutions at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $170,145. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Onex est de $110,223.

