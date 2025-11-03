Moveworks Ventes Salaires

La rémunération totale moyenne Ventes in United States chez Moveworks va de $178K à $253K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Moveworks. Dernière mise à jour : 11/3/2025

Rémunération totale moyenne $202K - $240K United States Fourchette courante Fourchette possible $178K $202K $240K $253K Fourchette courante Fourchette possible

Calendrier d'acquisition Principal Alternatif 1 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Type d'actions Options Chez Moveworks, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 6.25 % trimestriel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 6.25 % trimestriel )

25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 6.25 % trimestriel ) 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Type d'actions Options Chez Moveworks, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 2.08 % mensuel )

