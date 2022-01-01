Exabeam Salaires

Répertoire des entreprises
La fourchette de salaires de Exabeam va de $106,530 en rémunération totale par an pour un Technologue en informatique au bas de l'échelle à $452,250 pour un Chef de projet au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Exabeam. Dernière mise à jour : 8/11/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $243K
Chef de produit
Median $320K
Succès client
$132K

Technologue en informatique
$107K
Marketing
$241K
Designer de produits
$240K
Chef de projet
$452K
Ventes
$118K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$191K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Exabeam est Chef de projet at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $452,250. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Exabeam est de $240,293.

Autres ressources