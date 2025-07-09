Minsait Salaires

Le salaire de Minsait va de $23,619 en rémunération totale par an pour un Chef de Programme Technique dans le bas de la fourchette à $48,536 pour un Consultant en Management dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Minsait . Dernière mise à jour : 9/16/2025