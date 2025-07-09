Répertoire d'entreprises
Minsait
Minsait Salaires

Le salaire de Minsait va de $23,619 en rémunération totale par an pour un Chef de Programme Technique dans le bas de la fourchette à $48,536 pour un Consultant en Management dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Minsait. Dernière mise à jour : 9/16/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $40.2K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Analyste Business
Median $31.4K
Analyste de Données
Median $26.6K

Scientifique des Données
$38.3K
Technologue de l'Information (TI)
$46.4K
Consultant en Management
$48.5K
Chef de Programme Technique
$23.6K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Minsait est Consultant en Management at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $48,536. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Minsait est de $38,258.

