Mercari Analyste Financier Salaires

La rémunération totale moyenne Analyste Financier in Japan chez Mercari va de ¥8.48M à ¥12.35M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Mercari. Dernière mise à jour : 11/2/2025

Rémunération totale moyenne ¥9.73M - ¥11.09M Japan Fourchette courante Fourchette possible ¥8.48M ¥9.73M ¥11.09M ¥12.35M Fourchette courante Fourchette possible

Calendrier d'acquisition Principal 33.3 % AN 1 33.3 % AN 2 33.3 % AN 3 Type d'actions RSU Chez Mercari, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans : 33.3 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 8.32 % trimestriel )

33.3 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 8.32 % trimestriel )

33.3 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 8.32 % trimestriel )

Quel est le calendrier d'acquisition chez Mercari ?

