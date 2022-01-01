Répertoire d'entreprises
CoStar Group
CoStar Group Salaires

Le salaire de CoStar Group va de $60,000 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $241,200 pour un Chef de Programme Technique dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de CoStar Group. Dernière mise à jour : 10/13/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Associate Software Engineer $116K
Software Engineer I $123K
Software Engineer II $132K
Senior Software Engineer $160K
Lead Software Engineer $186K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Réseau

Ingénieur DevOps

Scientifique des Données
Median $129K
Cybersecurity Analyst
Median $170K

Designer Produit
Median $105K

Designer UX

Chef de Produit
Median $130K
Service Client
Median $60K
Marketing
Median $82K
Analyste Business
$197K
Développement Commercial
$134K
Analyste de Données
$144K
Analyste Financier
Median $132K
Information Technologist (IT)
$78.4K
Opérations Marketing
$61.6K
Ventes
$149K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $230K
Chef de Programme Technique
$241K
Capital-Risqueur
$114K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez CoStar Group, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez CoStar Group est Chef de Programme Technique at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $241,200. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez CoStar Group est de $132,000.

Autres ressources