Knowunity Salaires

Le salaire de Knowunity va de $49,000 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $75,998 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Knowunity. Dernière mise à jour : 11/23/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Ingénieur Logiciel
Median $76K
Designer Produit
$49K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Knowunity est Ingénieur Logiciel avec une rémunération totale annuelle de $75,998. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Knowunity est de $62,499.

