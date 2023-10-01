Knowunity Salaires

Le salaire de Knowunity va de $49,000 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $75,998 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Knowunity . Dernière mise à jour : 11/23/2025