Johnson & Johnson
  • Salaires
  • Scientifique des Données

  • Tous les salaires Scientifique des Données

  • New York City Area

Johnson & Johnson Scientifique des Données Salaires à New York City Area

La rémunération Scientifique des Données in New York City Area chez Johnson & Johnson va de $92.4K par year pour 23 à $232K par year pour 30. Le package de rémunération médian in New York City Area year totalise $220K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Johnson & Johnson. Dernière mise à jour : 10/1/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
23
Data Scientist
$92.4K
$92.4K
$0
$0
24
Senior Data Scientist
$182K
$159K
$10K
$12.3K
25
Lead Data Scientist
$236K
$174K
$30K
$32.5K
26
Staff Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Quels sont les niveaux de carrière chez Johnson & Johnson?

Titres inclus

Biostatistician

Health Informatics

FAQ

The highest paying salary package reported for a Scientifique des Données at Johnson & Johnson in New York City Area sits at a yearly total compensation of $270,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Johnson & Johnson for the Scientifique des Données role in New York City Area is $220,000.

Autres ressources