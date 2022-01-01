Anthem Salaires

La fourchette de salaires de Anthem va de $84,575 en rémunération totale par an pour un Technologue en informatique au bas de l'échelle à $208,740 pour un Responsable en science des données au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Anthem . Dernière mise à jour : 8/21/2025