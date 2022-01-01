Anthem Salaires

Répertoire des entreprises
La fourchette de salaires de Anthem va de $84,575 en rémunération totale par an pour un Technologue en informatique au bas de l'échelle à $208,740 pour un Responsable en science des données au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Anthem. Dernière mise à jour : 8/21/2025

$160K

Analyste commercial
Median $117K
Ingénieur logiciel
Median $110K
Architecte de solutions
Median $201K

Responsable en science des données
$209K
Data Scientist
Median $145K
Analyste financier
$88.4K
Technologue en informatique
$84.6K
Designer de produits
$136K
Chef de produit
Median $148K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$159K
FAQ

The highest paying role reported at Anthem is Responsable en science des données at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $208,740. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Anthem is $140,338.

