Intellectual Ventures
Intellectual Ventures Salaires

Le salaire de Intellectual Ventures va de $183,080 en rémunération totale par an pour un Développement Commercial dans le bas de la fourchette à $186,428 pour un Chef de Projet dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Intellectual Ventures. Dernière mise à jour : 11/24/2025

Développement Commercial
$183K
Chef de Projet
$186K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Intellectual Ventures est Chef de Projet at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $186,428. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Intellectual Ventures est de $184,754.

