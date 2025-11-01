Répertoire d'entreprises
Ingram Micro
Ingram Micro Ingénieur Commercial Salaires

La rémunération totale moyenne Ingénieur Commercial in Colombia chez Ingram Micro va de COP 70.52M à COP 96.24M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Ingram Micro. Dernière mise à jour : 11/1/2025

Rémunération totale moyenne

COP 75.5M - COP 91.26M
Colombia
Fourchette courante
Fourchette possible
COP 70.52MCOP 75.5MCOP 91.26MCOP 96.24M
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Ingram Micro?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Commercial chez Ingram Micro in Colombia s'élève à une rémunération totale annuelle de COP 96,242,549. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Ingram Micro pour le poste Ingénieur Commercial in Colombia est de COP 70,522,558.

