Répertoire des entreprises
Ingram Micro
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

Ingram Micro Salaires

La fourchette de salaires de Ingram Micro va de $10,091 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $264,924 pour un Architecte de solutions au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Ingram Micro. Dernière mise à jour : 8/12/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur logiciel
Median $10.1K
Designer de produits
Median $168K

Designer UX

Data Scientist
Median $83.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Analyste commercial
$186K
Analyste financier
$127K
Technologue en informatique
$146K
Marketing
$101K
Chef de produit
$83.6K
Chef de projet
$119K
Ventes
$72.5K
Ingénieur commercial
$20.7K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$81K
Architecte de solutions
$265K
Responsable de programme technique
$176K
Chercheur en expérience utilisateur
$77.4K
Capital-risqueur
$66.7K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Kõrgeima palgaga roll Ingram Micro on Architecte de solutions at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $264,924. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Ingram Micro mediaan aastane kogukompensatsioon on $92,702.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour Ingram Micro

Entreprises connexes

  • Red Hat
  • Rackspace
  • A10 Networks
  • NETSCOUT
  • Domo
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources