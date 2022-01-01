Répertoire d'entreprises
GoPro
GoPro Salaires

Le salaire de GoPro va de $72,563 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $291,450 pour un Développement Commercial dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de GoPro. Dernière mise à jour : 11/22/2025

Ingénieur Logiciel
Median $72.6K
Développement Commercial
$291K
Scientifique des Données
$139K

Ingénieur Matériel
$97.8K
Ingénieur Mécanique
$187K
Designer Produit
$189K
Chef de Produit
$114K
Chef de Projet
$111K
Chef de Programme Technique
$230K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez GoPro, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez GoPro est Développement Commercial at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $291,450. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez GoPro est de $139,300.

Autres ressources

