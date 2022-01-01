Root Insurance Salaires

Le salaire de Root Insurance va de $76,500 en rémunération totale par an pour un Analyste de Données dans le bas de la fourchette à $270,970 pour un Ressources Humaines dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Root Insurance . Dernière mise à jour : 9/18/2025