Garmin
Garmin Salaires

La fourchette de salaires de Garmin va de $3,575 en rémunération totale par an pour un Ressources humaines au bas de l'échelle à $258,700 pour un Data Scientist au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Garmin. Dernière mise à jour : 8/12/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Software Engineer I $86.1K
Software Engineer II $101K
Senior Software Engineer $135K
Technical Lead Software Engineer $152K

Ingénieur logiciel backend

Ingénieur logiciel full-stack

Ingénieur logiciel de production

Ingénieur réseau

Ingénieur systèmes

Ingénieur en matériel informatique
Median $113K

Ingénieur hardware embarqué

Ingénieur mécanique
Median $55.6K

Designer de produits
Median $86K
Chef de projet
Median $110K
Analyste commercial
Median $91K
Développement commercial
$65.7K
Directeur de cabinet
$201K
Service client
$91.3K
Responsable en science des données
$166K
Data Scientist
$259K
Ingénieur électricien
$64.8K
Analyste financier
$56.7K
Ressources humaines
$3.6K
Designer industriel
$71.6K
Technologue en informatique
$69.1K
Chef de produit
$96.5K
Analyste en cybersécurité
$75.4K
Responsable de programme technique
$127K
Rédacteur technique
$56.7K
FAQ

The highest paying role reported at Garmin is Data Scientist at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $258,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Garmin is $91,000.

