GameStop Salaires

Le salaire de GameStop va de $35,183 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $165,825 pour un Analyste de Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de GameStop. Dernière mise à jour : 8/27/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $135K
Analyste Business
$149K
Analyste de Données
$166K

Scientifique des Données
$161K
Opérations Marketing
$48.5K
Ingénieur Mécanique
$119K
Chef de Produit
$133K
Chef de Programme
$154K
Ventes
$35.2K
Calendrier d'acquisition

5%

AN 1

15%

AN 2

40%

AN 3

40%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez GameStop, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 5% s'acquiert dans le 1st-AN (5.00% annuel)

  • 15% s'acquiert dans le 2nd-AN (15.00% annuel)

  • 40% s'acquiert dans le 3rd-AN (20.00% semestriel)

  • 40% s'acquiert dans le 4th-AN (20.00% semestriel)

FAQ

Autres ressources