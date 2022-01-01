GameStop Salaires

Le salaire de GameStop va de $35,183 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $165,825 pour un Analyste de Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de GameStop. Dernière mise à jour : 8/27/2025
Chez GameStop, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
5% s'acquiert dans le 1st-AN (5.00% annuel)
15% s'acquiert dans le 2nd-AN (15.00% annuel)
40% s'acquiert dans le 3rd-AN (20.00% semestriel)
40% s'acquiert dans le 4th-AN (20.00% semestriel)
