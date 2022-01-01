GameStop Salaires

Le salaire de GameStop va de $35,183 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $165,825 pour un Analyste de Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de GameStop . Dernière mise à jour : 8/27/2025