Répertoire des entreprises
Grubhub
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

Grubhub Salaires

La fourchette de salaires de Grubhub va de $19,632 en rémunération totale par an pour un Designer de produits au bas de l'échelle à $320,000 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Grubhub. Dernière mise à jour : 8/19/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur logiciel
Software Engineer 1 $140K
Software Engineer 2 $170K
Senior Software Engineer $217K
Staff Software Engineer $272K

Ingénieur logiciel backend

Ingénieur logiciel full-stack

Ingénieur en fiabilité de site

Chef de produit
Product Manager II $165K
Senior Product Manager $196K
Responsable de l'ingénierie logicielle
Median $320K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Data Scientist
Median $150K
Analyste commercial
Median $95K
Analyste de données
Median $140K
Responsable en science des données
Median $185K
Comptable
$126K
Opérations commerciales
$296K
Responsable des opérations commerciales
$125K
Analyste financier
$87.6K
Ressources humaines
$74.6K
Marketing
$51K
Opérations marketing
$103K
Responsable des partenaires
$115K
Designer de produits
$19.6K
Responsable de programme
$160K
Recruteur
$101K
Ventes
$128K
Architecte de solutions
$85.6K

Architecte de données

Responsable de programme technique
$101K
Chercheur en expérience utilisateur
$98K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


Calendrier d'acquisition

40%

AN 1

30%

AN 2

15%

AN 3

15%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Grubhub, RSUs sont soumis à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 40% acquiert dans le 1st-AN (40.00% annuel)

  • 30% acquiert dans le 2nd-AN (7.50% trimestriel)

  • 15% acquiert dans le 3rd-AN (3.75% trimestriel)

  • 15% acquiert dans le 4th-AN (3.75% trimestriel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Grubhub, RSUs sont soumis à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

Vous avez une question ? Demandez à la communauté.

Visitez la communauté Levels.fyi pour échanger avec des employés de différentes entreprises, obtenir des conseils de carrière et plus.

Visiter maintenant !

FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Grubhub est Responsable de l'ingénierie logicielle avec une rémunération totale annuelle de $320,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Grubhub est de $127,379.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour Grubhub

Entreprises connexes

  • Yelp
  • Pandora
  • Eventbrite
  • Chewy
  • One Medical
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources