FabFitFun Salaires

Le salaire de FabFitFun va de $100,500 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $136,680 pour un Scientifique des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de FabFitFun . Dernière mise à jour : 9/10/2025