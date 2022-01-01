Répertoire des entreprises
Meijer
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

Meijer Salaires

La fourchette de salaires de Meijer va de $100,500 en rémunération totale par an pour un Opérations commerciales au bas de l'échelle à $180,900 pour un Architecte de solutions au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Meijer. Dernière mise à jour : 8/9/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Data Scientist
Median $127K
Ingénieur logiciel
Median $106K
Opérations commerciales
$101K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Analyste de données
$132K
Designer de produits
$123K
Chef de produit
$147K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$173K
Architecte de solutions
$181K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Meijer est Architecte de solutions at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $180,900. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Meijer est de $129,169.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour Meijer

Entreprises connexes

  • JCPenney
  • Tuft & Needle
  • Falabella
  • Saatva
  • Patagonia
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources