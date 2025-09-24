Répertoire d'entreprises
Ericsson
Ericsson Architecte Solutions Salaires

La rémunération Architecte Solutions in Canada chez Ericsson va de CA$143K par year pour JS6 à CA$157K par year pour JS7. Le package de rémunération médian in Canada year totalise CA$158K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Ericsson. Dernière mise à jour : 9/24/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$143K
CA$128K
CA$1.8K
CA$13.1K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
Voir 2 Plus de niveaux
CA$226K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Dernières soumissions de salaires
Titres inclus

FAQ

