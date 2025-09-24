Répertoire d'entreprises
Ericsson
Ericsson Designer Graphique Salaires

La rémunération totale moyenne Designer Graphique in Mexico chez Ericsson va de MX$227K à MX$310K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Ericsson. Dernière mise à jour : 9/24/2025

Rémunération totale moyenne

MX$246K - MX$291K
Mexico
Fourchette courante
Fourchette possible
MX$227KMX$246KMX$291KMX$310K
Fourchette courante
Fourchette possible

MX$3.07M

Quels sont les niveaux de carrière chez Ericsson?

FAQ

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Designer Graphique na Ericsson in Mexico situa-se numa remuneração total anual de MXMX$5,957,962. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Ericsson para a função de Designer Graphique in Mexico é MXMX$4,351,902.

