La rémunération Ingénieur Logiciel in United States chez DRW va de $203K par year pour L2 à $387K par year pour L5. Le package de rémunération médian in United States year totalise $259K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de DRW. Dernière mise à jour : 10/30/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L2
$203K
$168K
$4.4K
$29.9K
L3
$234K
$165K
$0
$69.1K
L4
$282K
$203K
$0
$78.8K
L5
$387K
$218K
$0
$169K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***