Akuna Capital
Akuna Capital Salaires

La fourchette de salaires de Akuna Capital va de $65,325 en rémunération totale par an pour un Comptable au bas de l'échelle à $425,071 pour un Ingénieur logiciel au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Akuna Capital. Dernière mise à jour : 8/20/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Junior Software Engineer $203K
Senior Software Engineer $425K

Ingénieur logiciel full-stack

Développeur quantitatif

Ingénieur logiciel backend

Responsable de l'ingénierie logicielle
Median $260K
Data Scientist
Median $225K

Comptable
$65.3K
Opérations commerciales
$108K
Analyste financier
$127K
Technologue en informatique
$221K
Chef de projet
Median $155K
Recruteur
$99.5K
FAQ

