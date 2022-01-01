Akuna Capital Salaires

La fourchette de salaires de Akuna Capital va de $65,325 en rémunération totale par an pour un Comptable au bas de l'échelle à $425,071 pour un Ingénieur logiciel au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Akuna Capital . Dernière mise à jour : 8/20/2025