Draup
Draup Salaires

La fourchette de salaires de Draup va de $2,289 en rémunération totale par an pour un Comptable au bas de l'échelle à $21,689 pour un Ingénieur logiciel au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Draup. Dernière mise à jour : 8/18/2025

$160K

Consultant en management
Median $9.6K
Ingénieur logiciel
Median $21.7K
Comptable
$2.3K

Analyste commercial
$14.1K
Développement commercial
$3.8K
Analyste de données
$3.8K
Ressources humaines
$3.1K
Marketing
$3.8K
Capital-risqueur
$8.1K

Analyste

FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Draup est Ingénieur logiciel avec une rémunération totale annuelle de $21,689. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Draup est de $3,798.

