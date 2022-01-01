Répertoire des entreprises
DraftKings
DraftKings Salaires

La fourchette de salaires de DraftKings va de $86,028 en rémunération totale par an pour un Recruteur au bas de l'échelle à $302,625 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de DraftKings. Dernière mise à jour : 8/18/2025

$160K

Ingénieur logiciel
L10 $155K
L9 $207K
L8 $253K
L7 $267K

Ingénieur logiciel backend

Ingénieur logiciel full-stack

Ingénieur données

Ingénieur en fiabilité de site

Responsable de l'ingénierie logicielle
L7 $249K
L6 $303K
Chef de produit
L8 $205K
L7 $193K

Analyste commercial
Median $112K
Data Scientist
Median $175K
Analyste de données
Median $90K
Designer de produits
Median $148K
Responsable en science des données
$265K
Analyste financier
$159K
Marketing
$124K
Responsable de programme
$92.5K
Recruteur
$86K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez DraftKings, RSUs sont soumis à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez DraftKings est Responsable de l'ingénierie logicielle at the L6 level avec une rémunération totale annuelle de $302,625. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez DraftKings est de $175,000.

Autres ressources