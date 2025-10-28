Répertoire d'entreprises
Continental
Continental Rédacteur Technique Salaires

La rémunération totale moyenne Rédacteur Technique in Singapore chez Continental va de SGD 58.1K à SGD 79.6K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Continental. Dernière mise à jour : 10/28/2025

Rémunération totale moyenne

SGD 63K - SGD 74.7K
Singapore
Fourchette courante
Fourchette possible
SGD 58.1KSGD 63KSGD 74.7KSGD 79.6K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Continental?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Rédacteur Technique chez Continental in Singapore s'élève à une rémunération totale annuelle de SGD 79,569. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Continental pour le poste Rédacteur Technique in Singapore est de SGD 58,120.

