Henkel
Henkel Salaires

Le salaire de Henkel va de $14,250 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $129,350 pour un Ingénieur Mécanique dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Henkel. Dernière mise à jour : 9/14/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $107K
Analyste Business
$62.7K
Ingénieur Chimique
$93K

Analyste de Données
$119K
Scientifique des Données
$48.4K
Analyste Financier
$70.5K
Banquier d'Investissement
$77.4K
Ingénieur Matériaux
$74.6K
Ingénieur Mécanique
$129K
Designer Produit
$94.1K
Chef de Produit
$70.2K
Chef de Projet
$102K
Ventes
$14.2K
Capital-Risqueur
$68.5K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Henkel est Ingénieur Mécanique at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $129,350. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Henkel est de $76,005.

Autres ressources