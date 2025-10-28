Répertoire d'entreprises
Continental
Continental Architecte Solutions Salaires

La rémunération Architecte Solutions in India chez Continental totalise ₹2.61M par year pour Solution Architect. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Continental. Dernière mise à jour : 10/28/2025

Rémunération totale moyenne

₹2.19M - ₹2.57M
India
Fourchette courante
Fourchette possible
₹1.91M₹2.19M₹2.57M₹2.73M
Fourchette courante
Fourchette possible
Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Associate Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Solution Architect
₹2.61M
₹2.46M
₹0
₹151K
Senior Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Quels sont les niveaux de carrière chez Continental?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Architecte Solutions chez Continental in India s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹2,731,936. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Continental pour le poste Architecte Solutions in India est de ₹1,914,690.

