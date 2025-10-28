Continental Architecte Solutions Salaires

La rémunération Architecte Solutions in India chez Continental totalise ₹2.61M par year pour Solution Architect. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Continental. Dernière mise à jour : 10/28/2025

Rémunération totale moyenne ₹2.19M - ₹2.57M India Fourchette courante Fourchette possible ₹1.91M ₹2.19M ₹2.57M ₹2.73M Fourchette courante Fourchette possible

