La rémunération totale moyenne Technologue de l'Information (TI) chez Continental va de RON 40.5K à RON 57.7K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Continental. Dernière mise à jour : 10/28/2025

Rémunération totale moyenne RON 46.4K - RON 54.3K Romania Fourchette courante Fourchette possible RON 40.5K RON 46.4K RON 54.3K RON 57.7K Fourchette courante Fourchette possible

