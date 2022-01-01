ConocoPhillips Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de ConocoPhillips va de $80,000 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $402,000 pour un Développement Commercial dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de ConocoPhillips. Dernière mise à jour : 10/15/2025

Information Technologist (IT)
Median $109K
Ingénieur Logiciel
Median $80K
Comptable
$109K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analyste Business
$88.8K
Développement Commercial
$402K
Ingénieur Chimique
$121K
Scientifique des Données
$287K
Analyste Financier
$174K
Ingénieur Géologue
$275K
Ingénieur Mécanique
$279K
Chef de Produit
$127K
Chef de Programme Technique
$212K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez ConocoPhillips est Développement Commercial at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $402,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez ConocoPhillips est de $150,499.

