ConocoPhillips Salaires

Le salaire de ConocoPhillips va de $80,000 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $402,000 pour un Développement Commercial dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de ConocoPhillips . Dernière mise à jour : 10/15/2025