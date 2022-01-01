General Motors Salaires

Le salaire de General Motors va de $44,446 en rémunération totale par an pour un Consultant en Management dans le bas de la fourchette à $277,400 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de General Motors . Dernière mise à jour : 9/13/2025