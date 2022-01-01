Répertoire d'entreprises
General Motors
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

General Motors Salaires

Le salaire de General Motors va de $44,446 en rémunération totale par an pour un Consultant en Management dans le bas de la fourchette à $277,400 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de General Motors. Dernière mise à jour : 9/13/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur Logiciel
L5 $102K
L6 $123K
L7 $176K
L8 $257K

Ingénieur Logiciel Mobile

Ingénieur en Apprentissage Automatique

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Réseau

Ingénieur Logiciel d'Assurance Qualité (AQ)

Ingénieur de Données

Ingénieur Logiciel de Production

Ingénieur Systèmes

Chercheur Scientifique

Scientifique des Données
L5 $95.9K
L6 $124K
L7 $143K
L8 $203K
Ingénieur Matériel
L5 $93.2K
L6 $107K
L7 $140K

Ingénieur Matériel Embarqué

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Ingénieur Mécanique
L5 $89.7K
L6 $114K
L7 $135K
L8 $97.5K

Ingénieur de Fabrication

Ingénieur CAO

Chef de Produit
L6 $109K
L7 $154K
L8 $190K
L9 $224K
Designer Produit
L5 $101K
L6 $111K
L7 $140K

Designer UX

Architecte Solutions
L6 $152K
L7 $162K
L8 $197K

Architecte de Données

Architecte Cloud

Architecte Sécurité Cloud

Analyste Business
L5 $107K
L6 $104K
L7 $130K
L8 $151K
Technologue de l'Information (TI)
L5 $97K
L6 $100K
L7 $131K
L8 $135K
Manager Ingénierie Logiciel
L7 $200K
L8 $245K
L9 $277K
Chef de Programme Technique
L6 $172K
L7 $132K
L8 $237K
Chef de Projet
L6 $114K
L7 $143K
Chef de Programme
L6 $128K
L7 $160K
Analyste Financier
L5 $98.9K
L6 $110K
Ingénieur Contrôle
L5 $94K
L6 $115K
Marketing
Median $120K
Recruteur
Median $200K
Développement Commercial
Median $148K
Analyste de Données
Median $123K
Comptable
Median $100K

Comptable Technique

Analyste Cybersécurité
Median $100K
Manager Science des Données
Median $200K
Designer Graphique
Median $135K
Ressources Humaines
Median $102K
Ventes
Median $100K
Assistant Administratif
$60.5K
Manager Opérations Business
$225K
Développement Corporate
$86.2K
Service Client
$135K
Ingénieur Électrique
$137K
Juridique
$116K
Consultant en Management
$44.4K
Opérations Marketing
$89.6K
Ingénieur Matériaux
$213K
Ingénieur Optique
$198K
Chercheur UX
$149K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez General Motors, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

Vous avez une question ? Demandez à la communauté.

Visitez la communauté Levels.fyi pour échanger avec des employés de différentes entreprises, obtenir des conseils de carrière, et plus encore.

Visitez maintenant !

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez General Motors est Manager Ingénierie Logiciel at the L9 level avec une rémunération totale annuelle de $277,400. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez General Motors est de $130,446.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour General Motors

Entreprises similaires

  • Ford Motor
  • Allstate
  • DISH Network
  • Canadian Tire
  • ConocoPhillips
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources